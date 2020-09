"Incendie en cours à la cité du Peterbos à Anderlecht", nous signale Didier via le bouton orange Alertez-nous. Walter Deriew, porte-parole des pompiers de Bruxelles, confirme qu'un feu d’appartement s’est déclaré peu avant 8h dans la cité du Peterbos à Anderlecht. Les pompiers sont sur place et le feu est maîtrisé. Deux personnes ont été transportées à l’hôpital. On ignore l'origine de l'incendie.



©SIAMU Bruxelles



©SIAMU Bruxelles



©SIAMU Bruxelles



©Alertez-nous