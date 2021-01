Incendie dans une friterie à Forest

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche en fin d'après-midi vers 17h15, pour un incendie dans une friterie, avenue Wielemans Ceuppens à Forest. Aucune personne n'a été blessée mais les dégâts dans la friterie et dans la maison attenante sont importants. Les flammes se sont rapidement propagées à la hotte, puis au tuyau d'évacuation de la hotte, selon les pompiers. De plus, comme ce tuyau sort à l'arrière du snack, le feu s'est propagé sur le toit plat de la maison adjacente. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à lutter contre l'incendie et ont dû, entre autres, casser une grande partie du toit plat, qui était en bois, pour éteindre les flammes. La maison et la friterie ont été gravement endommagés et sont au moins temporairement inhabitables.