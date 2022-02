L'appel à l'aide de la police judiciaire fédérale

(Belga) La police judiciaire fédérale (PJF) a demandé aux six zones bruxelloises si elles pouvaient lui fournir des renforts pour suivre des dossiers non traités faute de moyens. Une nouvelle illustration de l'état dégradé des services d'enquêtes fédéraux, écrit Le Soir dans son édition de samedi.

D'après les informations du quotidien, le directeur de la PJF bruxelloise, Eric Jacobs, a effectivement adressé le vendredi 11 février une requête assez inédite aux chefs de corps des six zones de police couvrant la capitale. L'idée étant de voir dans quelle mesure ceux-ci seraient prêts à mettre à disposition une capacité d'enquêteurs locaux afin de prêter main-forte aux enquêteurs fédéraux sur des affaires que ces derniers peinent à suivre faute de capacité suffisante - le gargantuesque dossier "Sky ECC" mobilisant actuellement un très grand nombre d'employés de la PJ. On parlerait ici principalement d'affaires de grand banditisme et de drogue. (Belga)