Laeken: un habitant gravement intoxiqué par l'incendie de linge et d'un canapé stockés dans la cage d'escalier de son immeuble

Un incendie s'est déclaré mardi vers 20h25 dans une maison de 3 étages rue Karel Bogaerd à Laeken, selon les pompiers de Bruxelles. L'incendie d'objets stockés sur les paliers du 2ème et du 3ème étage, notamment du linge et un canapé entreposé verticalement, a provoqué un "énorme" dégagement de fumée dans la cage d’escalier de l'immeuble. Un habitant du 3ème étage s'est retrouvé pris au piège. Il a été évacué équipé par un masque de sauvetage connecté sur l’appareil respiratoire d’un pompier. Il est sévèrement intoxiqué par la fumée et a été emmené à l'hôpital. Les autres habitants avaient évacué les lieux.

La cage d’escaliers est complètement ravagée et seul le rez-de-chaussée reste habitable. L’origine du sinistre est accidentelle.

Les pompiers de Bruxelles rappellent de ne jamais rien stocker dans les parties communes des habitations (paliers, cage d’escaliers, couloir). Ces objets peuvent ralentir l’évacuation éventuelle des habitants et entraver la progression des services de secours. De plus, ils représentent une charge calorifique supplémentaire.