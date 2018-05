Un nouveau-né mort découvert dans des buissons à Schaerbeek: un juge d'instruction saisi pour "meurtre" à charge de "X"

Un promeneur a fait la macabre découverte hier lundi dans le parc Josaphat à Schaerbeek. Une enquête est en cours pour retrouver les parents.

Plusieurs habitants de Schaerbeek nous ont contactés via notre bouton orange Alertez-nous lundi après-midi suite à un important déploiement de policiers du côté du parc Josaphat.





Photo envoyée via Alertez-nous



Contactée par nos soins, la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord nous a indiqué qu'un nouveau-né décédé a été retrouvé dans le parc. "Le corps a été trouvé aux alentours de 17h du côté de l'avenue des Azalées", nous a précisé Audrey Dereymacker. C'est un promeneur qui a découvert le corps dans les buissons du parc, précise Ine Van Wymersch, la porte-parole du parquet de Bruxelles.



"Les services de secours et de la police ont été appelés. Un périmètre a été mis en place et le magistrat de garde du parquet a été avisé des faits. Une enquête de voisinage et les auditions des sources qui ont fait appel à la police ont été effectuées. Le parquet a requis le laboratoire de la police fédérale et le médecin légiste sur place. Un juge d’instruction a été saisi pour « meurtre » à charge de « X ». L’instruction en cours devra déterminer les circonstances du décès du nouveau-né et les identités des personnes concernées. Une autopsie aura lieu demain (mardi, ndlr) matin. Nous ne savons pas à l’heure actuelle si l’enfant est né vivant. Nous ignorons également son sexe et son identité", a communiqué le parquet tard lundi soir. "Selon les premières constatations, le bébé a quelques heures ou quelques jours, mais le légiste devra déterminer son âge exact", a encore précisé la porte-parole.