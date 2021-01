Panne chez Telenet: plusieurs milliers de Bruxellois touchés

"Je dois travailler chez moi et je n'ai plus Internet depuis 10h15 ce matin. Problème technique chez Telenet depuis ce matin. Rien n'est fait depuis", nous écrit Anaïs via le bouton orange Alertez-nous. Vous êtes nombreux à nous signaler une panne chez l'opérateur Telenet.

Joint par notre rédaction l'entreprise Telenet réagit et apporte quelques précisions: "Nous avons subi une coupure de fibre", explique la porte-parole de Telenet. La cause est pour le moment inconnue, mais ce type d'incident peut arriver via des travaux de voierie. Plusieurs milliers de personnes sont impactées, principalement sur les communes de Molenbeek et Anderlecht. La panne concerne les résidentiels et donc les services télévision, internet et fixe.

Telenet espère pouvoir réparer le souci technique pour la fin d'après-midi.