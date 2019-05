Une enquête ouverte après des soupçons de bavure policière à Molenbeek: "Cette intervention est d'une violence inacceptable"

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un homme à terre qui se fait violemment frapper au visage par un policier. Selon les témoins, les faits se déroulent sur la commune de Molenbeek Saint-Jean. Les faits sont filmés depuis l'immeuble voisin.

Durant la séquence, on voit un homme maintenu au sol par un policier. Arrive alors un autre agent qui, sans raison apparente, lui assène deux coups de pied au visage. Son collègue dit alors "Calme, calme !", tout en mettant sa main sur la jambe du policier pour éviter un nouveau coup.

Deux autres policiers arrivent rapidement. L'un d'eux retire les chaussures du suspect et les jette dans la rigole.



"Cette intervention est d’une violence inacceptable"

Cette vidéo est largement partagée sur les réseaux sociaux et ont été transférées aux autorités politiques de la commune de Molenbeek Saint-Jean. La bourgmestre, Catherine Moureaux, n'a pas tardé à réagir via Twitter. "Cette intervention est d’une violence inacceptable. Rien ne peut la justifier. Je demande que l’agent impliqué soit convoqué et qu’une sanction immédiate soit prise", a-t-elle écrit.

Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi sur le territoire de la commune de Molenbeek Saint-Jean suite à un vol commis par une personne qui a tenté d'échapper aux policiers avant de se faire attraper.



Le policier "mis à pied"

Mise au courant des faits, la zone de police Bruxelles-Ouest a exigé une enquête. "Le chef de corps exige une enquête. Les faits se sont produits sur le territoire de notre zone et nous avons le droit de lancer une enquête", a indiqué la porte-parole de la zone. "L'inspecteur de police est pour le moment mis à pied et sa suspension devrait être notifiée aussi vite que possible. Un PV pour coups et blessures volontaires devrait aussi être rédigé, ce qui peut mener à des actions judiciaires", a ajouté la porte-parole au micro de Loïc Verheyen pour Bel RTL.