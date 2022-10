Explosion de gaz dans le centre d'Ostende: un grutier interrogé pour des faits éventuels de coups et blessures involontaires

Suite à l'explosion de gaz à Ostende, un grutier a déjà été interrogé jeudi soir sur des faits éventuels de coups et blessures involontaires. C'est ce qu'a rapporté le parquet de Flandre occidentale, division de Bruges. Après un interrogatoire, l'homme a été autorisé à disposer.

Lors de travaux à l'angle de la Christinastraat et de l'Ooststraat, une conduite haute pression a été heurtée par une plaque de barrage jeudi matin. Suite à cette fuite de gaz, les services d'urgence étaient déjà sur place lorsqu'une violente explosion de gaz s'est produite à 11h36.

Dans l'explosion de gaz, trois victimes ont été grièvement blessées, dont un policier et un pompier. Au total, 20 bâtiments ont également subi des dommages importants.

La police et les procureurs font tout leur possible pour découvrir les circonstances exactes de l'incident. Pour avoir une vision complète des faits le plus rapidement possible, le grutier impliqué a déjà été interrogé jeudi soir. Il s'agissait de poser des questions sur d'éventuels coups et blessures non intentionnels.

Après l'interrogatoire, le grutier a également été autorisé à disposer immédiatement.