Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

Deux accidents à signaler

Deux accidents déjà signalés :

La premier sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Boutersem en direction de Bruxelles.

Le second impliquant un camion sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Ruisbroek. La bande de droite est obstruée en direction de Grand-Bigard.

Pas encore de files pour l'instant suite à ces accidents.

Par contre des files sur le ring intérieur de Bruxelles entre Zellik et Jette (+3min), entre Strombeek-Bever et Machelen (+6min) et bien entendu avant les 4 Bras de Tervuren (+15min)

Quelques files également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle (+6min)