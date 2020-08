Si vous comptez vous rendre à la plage d'Ostende dans les prochains jours, il faudra réserver

Du jeudi 6 août au dimanche 9 août prochains, le système de réservation sur les trois plages les plus fréquentées d'Ostende sera réactivé, a indiqué la ville lundi. Au total, 15.000 personnes sont admises chaque jour sur ces plages.



Les températures vont à nouveau augmenter au courant de la semaine et une vague de chaleur est prévue. C'est pourquoi la ville d'Ostende a décidé d'activer le système de réservation sur les trois plages les plus fréquentées, du jeudi 6 août au dimanche 9 août 2020. Le système permet d'assurer les mesures de distanciation sociale sur ces plages.

Une inscription via le site

Vendredi dernier, les trois plages étaient presque complètes. Le système n'est mis en place que sur les plages de Klein Strand, Groeistrand et Groot Strand. Sur les autres plages, l'enregistrement n'est pas nécessaire. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement à partir d'aujourd'hui/ lundi via le site web, l'office du tourisme d'Ostende, le UiTloket ou le numéro gratuit 0800/62.167.

Cet enregistrement garantit une place sur les plages du centre avant 14 heures. Le système est actuellement activé jusqu'au dimanche 9 août 2020, mais peut encore être prolongé.