Une personne écrasée par un train à Booischot, le trafic ferroviaire interrompu: la SNCB met en place un service de bus

Une personne a perdu la vie vendredi matin, écrasée par un train à Booischot, indique Infrabel. La circulation ferroviaire est interrompue entre Heist-op-den-Berg et Aarschot depuis 6h45.



La SNCB met en place un service de bus. Les circonstances de l'accident sont investiguées par la police et la justice. Les perturbations pourraient durer un certain temps.