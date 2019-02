Claude Despiegeleer ne devra pas payer 400 euros par mois (pendant 476 ans) à Charleroi pour apurer sa dette

Le plan de recouvrement destiné à Claude Despiegeleer a été annulé. L'ancien échevin socialiste de Charleroi était condamné à payer 2,3 millions d'euros à la Ville, à raison de 400€ par mois pendant 476 ans.

Le collège communal qui a pris cette décision n’était pas compétent pour le faire, indiquent nos confrères de La Libre. Seul le directeur financier de Charleroi l'est. Il compte mandater un huissier de justice pour analyser la solvabilité de l’ancien échevin.

Fin janvier, divers médias annonçaient que Claude Despiegeleer avait obtenu un plan d'apurement de sa dette vis-à-vis de la Ville. Le nouveau collège communal avait approuvé la proposition, qui lui permet de rembourser 400 euros par mois, soit un étalement jusqu'en... 2495.



Claude Despiegeleer doit près de 2,3 millions d'euros à la Ville de Charleroi. Si l'on divise cette somme par mensualités de 400 euros, cela représente, sans intérêts de retard, 5.720 versements.

Mais un recours en justice a été estimé trop aléatoire compte tenu de la situation d'insolvabilité du mandataire exclu du PS. En 2009, le tribunal correctionnel de Charleroi avait condamné Claude Despiegeleer à un an de prison dans l'affaire dite de "la chaudière de Carcassonne", une peine qui fut ensuite doublée par la cour d'appel de Mons. Un an plus tard, le 23 juin 2010, le tribunal correctionnel de Charleroi l'avait condamné à quatre ans de prison et 16.500 euros d'amende dans l'affaire dite de "La Carolorégienne". L'ex-échevin des Sports a de plus été condamné par simple déclaration de culpabilité du chef de différentes infractions commises dans le cadre du dossier dit "Ville". M. Despiegeleer a aussi été condamné sur le plan civil, d'où sa dette envers Charleroi.