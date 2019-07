Les passagers d'un train évacués après un incendie entre 2 wagons à La Louvière: "On a été appelés pour un dégagement de fumée"

"L'explosion d'un wagon de train vient de se produire au niveau de la Louvière", nous écrit Morgane via notre bouton orange Alertez-nous. Contactés par notre rédaction, les pompiers de la zone ne parlent pas de d'explosion mais "d'un dégagement de fumée". "On a été appelés pour un dégagement de fumée dans un train. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Une évacuation est en cours", nous explique-t-on.

Les faits se déroulent à hauteur de la rue Tierne à Tartes, dans la commune de la Louvière. Selon les premiers éléments, il n'y aurait pas de blessé. A 20 heures, le bourgmestre était attendu sur place. Selon des informations communiquées par le bourgmestre de la commune, il s'agit d'un incendie qu s'est déclaré entre deux wagons. Cela serait dû à un problème électrique. Les 70 passagers ont été pris en charge par des navettes de bus jusque la gare de Mons.

Damien habite juste en face du lieu où s'est produit l'incident. Il nous raconte avoir ouvert sa porte à un passager déboussolé. "Aux alentours de 19h, quelqu'un est venu toquer à ma porte. C'est un jeune homme assez affolé qui me demande l'adresse. Il me décrit une explosion dans un train", nous détaille-t-il.

A ce moment-là, le jeune homme entend les sirènes des pompiers. "Au bout de 5 minutes, une bonne trentaine de véhicules était sur place", assure Damien.