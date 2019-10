Gabriel, voisin de la maison touchée à Mons: "J’ai vraiment mal pour le voisin"

Une personne a perdu la vie dans l'effondrement partiel d'un immeuble à Mons. La victime était le locataire de l'immeuble. Deux autres personnes, des ouvriers du chantier en cours dans le bâtiment, ont été blessées. La Ville de Mons a indiqué que les deux blessés ont été secourus et transportés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.

Gabriel habite le quartier. Il est l'un des voisins de la maison touchée par le drame. Il témoigne: "J’ai entendu un bruit violent, comme une explosion ou un tremblement de terre. J’ai eu vraiment très peur. Je vis avec mes sœurs et je me suis dit que c’était sans doute une de leur chambre qui avait eu un problème. Je me suis levé, j’ai couru, mais Dieu merci, elles allaient très bien. J’ai vraiment mal pour le voisin. C’est un choc. Beaucoup de courage pour les familles. Je ne le connaissais pas vraiment, 'bonjour-bonsoir', mais rien de spécial."



Une solution temporaire a été mise en place pour les voisins



Selon les autorités montoises, les services de secours fouillaient encore les lieux en mardi en milieu d'après-midi pour écarter d'éventuelles victimes supplémentaires. La brigade cynophile de la Protection civile apportait son concours aux recherches. Le plan communal d'urgence a été déclenché par la bourgmestre ff Catherine Houdart, en collaboration avec le gouverneur de la province du Hainaut, Tommy Leclercq. Ce plan était toujours en veille dans l'après-midi. Un arrêté d'inhabitabilité a, par ailleurs, été pris pour les deux habitations adjacentes à l'immeuble sinistré. Un relogement pour les occupants de ces maisons, qui ont été évacués par mesure de sécurité, est proposé par le CPAS de Mons. CPAS va nous loger dans un premier temps. Le temps de voir si notre bâtiment est sécurisé, si tout va bien. Puis on reviendra. Ce ne sera qu’une nuit dans un premier temps, ils nous en diront plus après l’expertise", explique Gabriel.