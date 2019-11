Gilly: Alexis et Victoria, 15 ans, ont été passés à tabac par une dizaine d'individus devant leur école

C'est le deuxième cas d'agression d'adolescents devant un établissement scolaire en une semaine. Après Lindsai, frappée devant son école à Merksem, des jumeaux de 15 ans, une fille et un garçon, ont été agressés devant leur lycée à Gilly.

Des jumeaux âgés de 15 ans ont été passés à tabac par une dizaine d'individus devant leur école, le Lycée François de Sales à Gilly, mercredi peu après 15 heures. Tout aurait commencé par des jets de bouts de gomme. Un chahuteur rappelé à l'ordre lors d'une retenue aurait voulu en découdre à la sortie.

Victoria, l'une des deux victimes, explique qu'en sortant de l'établissement avec son frère Alexis après cette retenue, elle a vu plusieurs garçons arriver et a pris peur. Elle développe, au micro RTL INFO: "J'ai appelé ma sœur. Alors que j'étais au téléphone, ils ont commencé à frapper et j'ai raccroché. Quand j'ai vu mon frère tomber, j'ai couru, pour aller le voir. On m'a donné un coup de poing ici", décrit-elle en montrant sa tempe. Le petit-ami de Victoria a également été pris à partie et touché à la mâchoire. L'un des individus s'était, selon les témoignages, équipé d'un poing américain.

Une dame parvient à stopper la bagarre

Alexis explique qu'il ne connaissait pas ces jeunes, et qu'il ne comprend pas pourquoi ils ont fait preuve de tant de violence. Encore choqué par les faits, il confie ne pas se souvenir de toute la scène. "Je me rappelle que je leur ai demandé de rentrer chez eux et de pouvoir rentrer chez moi. Ils m'ont directement sauté dessus, et je ne me souviens pas de plus".

Heureusement, une dame qui passait par là a réussi à stopper la bagarre. "On est tous rentrés dans sa voiture", explique Victoria. Lorsque le mot "police" a été évoqué, les individus ont pris la fuite, dit la jeune fille.

"Il a menacé mon gamin en lui disant qu'il allait l'attendre dehors"

La mère des jumeaux témoigne: "Quand il sont revenus, je les ai vus pleins de sang". Ses enfants lui ont alors expliqué l'échange qui a précédé le passage à tabac: "Ils étaient en retenue, un garçon avait cherché misère à mon fils en lui lançant des bouts de gomme. Il l'a insulté, menacé. Le professeur qui était à l'étude l'a fait envoyer chez le directeur. En revenant de chez le directeur, il a menacé mon gamin en lui disant qu'il allait l'attendre dehors".

Les deux adolescents souffrent de plusieurs contusions: Alexis, touché à l'oreille, doit subir un examen neurologique. Sa soeur, Victoria, souffre d'une commotion cérébrale.

Pas de réaction de l'école

La mère des jumeaux a déposé plainte auprès de la police de Charleroi. L'école n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits.