Un drame évité de justesse à Lessines: deux soudeurs d'Infrabel sauvent la vie d'un automobiliste et sa passagère (vidéo)

Ils ont probablement sauvé deux vies. Rudy et Ludovic, deux soudeurs d’Infrabel, ont secouru un automobiliste et sa passagère. Leur véhicule s’était retrouvé coincé dans les voies.

L’incident s’est produit le 7 décembre dernier aux abords d’un passage à niveau à Lessines, dans le Hainaut.

A 22h45, les deux agents d’Infrabel effectuent une mission de maintenance classique. Quelques minutes plus tard, un automobiliste fait une mauvaise manœuvre et termine sa course dans les voies. Deux trains de marchandise sont annoncés quelques minutes plus tard sur la ligne.



Rudy et Ludovic ont le réflexe de secourir les occupants de la voiture. Ils les aident à sortir du véhicule avant de le mettre en sécurité. Les soudeurs appellent ensuite les secours et la cabine de signalisation pour interrompre le trafic. Tout va très vite. A 22h57, la circulation est stoppée. Les trains de marchandises devaient passer à 22h59.

A deux minutes près, on a frôlé un accident entre un train et la voiture. Le geste des soudeurs a donc probablement permis d’éviter de justesse un drame.

Toute la scène a été enregistrée par une caméra technique d’Infrabel.