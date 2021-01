Un nouveau commissariat mobile pour la zone de police Mons Quévy: "Ça nous permet d'avoir une réponse rapide et efficace"

La zone de police Mons Quévy a présenté son nouveau commissariat mobile. Ce dispositif l'aidera à mener certaines de ses opérations plus efficacement sur le terrain. "Ça nous permet d'avoir une réponse rapide et efficace", explique le chef de corps de la police de Mons-Quévy, Jean-Hubert Nicolay. Une camionnette aménagée (avec une table ou encore des ordinateurs) permet en effet une plus grande proximité avec les demandes citoyennes en matière de sécurité, et fait office de Poste de commandement lors de contrôles routiers et transfrontaliers. Son utilisation peut ainsi être imaginée lors du Doudou, lors d'un marché local ou encore dans des endroits plus reculés de la zone. L'équipement embarqué permet de mener une opération de A à Z, avec rédaction des rapports, sans devoir revenir au commissariat central.

En outre, la zone de police a présenté ses autres véhicules d'intervention, 8 au total, chacun étant adapté à une situation particulière. Certains roulent au CNG, d'autres sont électriques, dans un souci de durabilité. Leur assignation sont les services de la Circulation, le Service des Incivilités, Police Secours et le Groupe d’Appui Spécialisé (GASP). Le coût de cet investissement est de 40 000 euros. L'équipement a quant à lui coûté 64 000 euros.