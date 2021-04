"Coups de feu à Bressoux": une personne est décédée à Liège ce vendredi

Plusieurs personnes ont contacté la rédaction de RTL info ce vendredi après-midi. "Coups de feu à Bressoux entre 16h30 et 17h30", nous écrivent-elles. "3 x 12 coups de feu à Bressoux. Hélico et police non stop. Que se passe-t-il?", s'interroge un témoin à 18h.

La police a confirmé l'information. "Une altercation entre plusieurs personnes a eu lieu avenue de Nancy. Une personne a été gravement blessée. Elle est malheureusement décédée. Les secours sont sur place. Un périmètre de sécurité été établi autour du lieu des faits. A ce stade, nous ne disposons d'aucun élément supplémentaire. Les auteurs sont recherchés", indique la police de Liège, qui précise qu'il s'agit d'une altercation entre deux bandes rivales.



©RTLINFO



©RTLINFO