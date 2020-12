"Qu'est-ce que tu fais?!" : une fillette bousculée violement par un cycliste dans les Fagnes (vidéo)

La scène a été vue des milliers de fois ce week-end sur les réseaux sociaux. Le papa d'une fillette a décidé de publier la vidéo de sa fille qui a été bousculée violement par un cycliste dans les Fagnes. La région a attiré les foules ces derniers jours. Il faut dire que le manteau blanc qui s'y est posé est un plaisir pour les yeux et les promenades.

Patrick, un habitant de Verviers, y a emmené sa famille. Cette dernière se promène sur un chemin quand un cycliste déboule. "Attention", entend-t-on sur la vidéo. Patrick prévient son épouse et ses enfants. Mais le cycliste, visiblement pressé, projette la fille de Patrick dans le décor en lui assénant un coup de genou. Une scène d'une violence sans commune mesure. Patrick Mpasa raconte dans les colonnes du groupe SudPresse:" Je l'ai alors interpellé, je lui ai demandé ce qui lui prenait. Et il m'a répondu “j'ai klaxonné, vous n'avez qu'à bouger” ! Franchement, il se serait excusé, je n'en aurais pas fait tout un foin. Mais pour lui, c'était juste de notre faute, donc c'était normal de réagir comme ça. Et il est parti…"

Le papa de la fillette, militaire de carrière, dit avoir porté plainte et emmenée sa fille aux urgences: "Neïa avait encore des douleurs. Elle est retombée sur les avant bras, on avait peur qu'elle ait une fracture. Mais ça va, physiquement elle n'a rien. Mais elle se pose des questions. Elle m'a dit “Le monsieur c'est un méchant, pourquoi il a fait ça ?”

Si le papa a diffusé cette vidéo, c'est pour dit-il "faire prendre conscience aux cyclistes et aux piétons que quelque chose ne va pas."

