Arnaque "à la mousse" bien ficelée à Liège: "Deux hommes ont prétexté un entretien de la toiture de mes parents pour leur dérober 2.300 euros"

Vincent est révolté. S’il a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous, c’est pour nous raconter l’arnaque dont ses parents, José 95 ans et Vincenza, 88 ans, ont été victimes au mois de février, dans leur habitation située dans le centre de Liège. En l’espace de quelques minutes, deux hommes leur ont dérobé 2.300 euros en prétextant un entretien de leur toiture.

L'homme tient dans sa main des tuiles cassées

Vincent nous détaille le modus operandi de cette arnaque assez osée: "Lundi, peu avant 9h du matin, des hommes ont tambouriné à la porte d’entrée de la maison de mes parents. Inquiets et paniqués par ces tambourinements, ils se sont levés de leur lit déstabilisés, et se sont précipités à la porte d’entrée. Un homme leur présente sa carte de visite et leur explique qu’à cause des vents violents de la veille au soir, ils doivent inspecter la toiture qui représente un danger et enlever la mousse. L’homme tient dans ses mains des morceaux de tuiles cassées provenant de leur propre toit. Pendant ce temps-là, un autre homme déjà sur une nacelle déployée fait tomber des morceaux de tuile", décrit Vincent.

José et Vincenza, désorientés par ce réveil agité, ne comprennent pas trop ce qu’il se passe. "Ils ont bien entendu des bourrasques de vent la nuit mais de là à ce que leur toit soit endommagé, ils n’en ont aucune idée", précise Vincent, qui poursuit: "Leur interlocuteur leur répond qu’il peut arranger leur problème et entretenir leur toit pour 2.500 euros. José n’a pas cette somme en sa possession. Il n’a que 2.300 euros. L’homme leur dit qu’il veut bien leur accorder une réduction de 200 euros et prend l’argent de José. Il reprend également sa carte de visite avant de faire signe à son comparse de mettre les voiles sans rien faire."

Vincent nous détaille que ses parents ont tout de suite réalisé ce qu’il venait de se passer. "Ils étaient mal. Ils ont tout de suite appelé mon frère mais c’était trop tard. Les malfrats avaient déjà pris la poudre d’escampette avec leur argent."

Après avoir déposé plainte à la police, Vincent a tenu à contacter notre rédaction pour que d’autres personnes vulnérables soient au courant de ce subterfuge mis en place. "Selon plusieurs voisins, la camionnette tournait dans les environs depuis quelques jours et repérait les habitations dans lesquelles vivent des personnes âgées."

Les personnes âgées ciblées

Du côté de la police de Liège, Benoît Ferrière nous confirme que cette arnaque existe depuis des années: "L’arnaque à la mousse est un phénomène qui malheureusement refait toujours sa réapparition pendant l’hiver. Des gens prétextent des entretiens à faire pour vous dérober de l’argent".

Benoît Ferrière nous détaille que les personnes âgées sont souvent ciblées par ce genre d'escroquerie. C'est un abus de faiblesse.

Il livre quelques conseils aux lecteurs de RTLinfo pour éviter d'être victimes de ce genre d'arnaque:

"Il faut toujours se méfier de ce genre de visite pour des travaux d'entretien réalisés à l'improviste."

"N'ouvrez que votre porte quand vous êtes sûrs de l'identité de la personne qui est derrière."

"Si cette personne se présente comme un entrepreneur, demandez lui un dépliant et un temps de réflexion."

Dans le cas de José qui, selon ses dires, avait déjà la nacelle déployée devant chez lui, avec quelqu'un sur son toit, il aurait dû appeler immédiatement la police. "Personne n'a le droit d'être sur votre toit sans votre accord. Votre toit, c'est votre propriété. Si une personne va sur le toit d'une autre sans son accord, il y a violation de propriété privé. Si c'est le cas, appelez immédiatement le 101", conclut Benoît Ferrière.