Emeutes du mois de mars à Liège: la Ville compte déposer plainte contre "X"

La Ville de Liège envisage de déposer plainte contre 'x' dans le cadre des émeutes survenues le 13 mars dernier place Saint-Lambert en marge de la manifestation "Black lives matter". Un point a été déposé en ce sens au conseil communal du lundi 26 avril.

"Dépôt de plainte contre x auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile pour les dégâts humains et matériels occasionnés lors des émeutes du 13 mars 2021 à Liège (Dossier n°8166)". Tel est l'intitulé du point 110 du conseil communal de Liège du 26 avril prochain et sur lequel les conseillers devront se prononcer. En déposant plainte contre 'x' avec constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction, la Ville pourra ainsi accéder aux différentes pièces du dossier, solliciter des devoirs complémentaires dans le cadre de l'enquête ou encore réclamer des dédommagements pour les dégâts humains et matériels survenus lors des émeutes du 13 mars dernier. Ce jour-là, alors que deux manifestations s'étaient déroulées dans le calme à hauteur de la place Saint-Lambert, l'une en soutien à l'Horeca et l'autre en lien avec le mouvement "Black lives matter", environ 200 jeunes sont arrivés et s'en sont pris à des policiers, à un commissariat ainsi qu'à différents commerces du centre-ville.

Suite aux dégâts occasionnés aux commerces, la Ville avait annoncé quelques jours plus tard qu'elle prenait exceptionnellement en charge les frais qui ne seraient pas supportés par les assurances. Des dégâts étaient également à déplorer dans l'espace public et une trentaine de policiers avaient été blessés. En se constituant partie civile, Liège se donne ainsi la possibilité de se retourner sur les auteurs de ces actes.