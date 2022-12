Important incendie dans le centre de Malmedy: 3 bâtiments touchés par les flammes

Un important incendie s'est déclaré mercredi après-midi rue La Vaulx au centre de Malmedy, indiquent les services de secours. Trois maisons mitoyennes sont la proie des flammes mais, d'après les pompiers, il n'y a pas de blessé à déplorer.

Les pompiers de la zone 5 Warche Amblève Lienne ont été rejoints par des collègues de la zone 4 Vesdre Hëgne et Plateau. Plus d'une trentaine d'hommes du feu sont sur place avec trois autopompes, quatre citernes, trois officiers et une auto-échelle.