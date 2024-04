Des images à couper le souffle: 3 nichoirs à chauves-souris installés sur le Barrage de la Gileppe

"Elles vont chasser au-dessus du lac, aménager ces structures au cœur d'une forêt naturelle déjà bien protégée, cela fait tout son sens", se réjouit Lucas Lambert, charge de mission du projet Life Vallées Ardennaises. Les blocs qui font office de nichoir ne sont pas aménagés d'une quelconque façon, mais cela permettra aux animaux de se réunir et de former de nouvelles colonies.

Les chauves-souris vont bientôt pouvoir investir le Barrage de la Gileppe. Des nichoirs vont être installés sur les tours du barrage, le tout pour permettre à ces petits animaux de venir se loger sur place, eux qui font de l'eau du barrage un territoire de chasse. Trois blocs vont être installés et pourront rapidement, normalement dès cet été, accueillir des chauves-souris. Leur arrivée est espérée entre mai et septembre.

La Wallonie compte une vingtaine d'espèces au total. 8 d'entre elles sont actuellement menacées. "Essentiellement par les pesticides et insecticides qui sont ingurgités", nous précise Yves Pieper, chef de cantonnement à Verviers, département Nature et Forêts. "Et puis par le changement climatique, qui provoque des changements de comportement", détaille-t-il ensuite.

Le but de ce projet est clairement de favoriser la sauvegarde des espèces, en offrant de nouveaux territoires aux chauves-souris.