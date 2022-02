Les inondations ont changé la donne à Baelen: les permis de construction sont plus difficiles à obtenir (vidéo)

A Baelen, on cherche des solutions contre les inondations. Le souvenir des intempéries de juillet est encore frais dans les mémoires, et désormais, les communes sont plus strictes dans l’octroi des permis de construction. Les habitations censées être bâties sur l'un des terrains, ne verront jamais le jour. Le permis a été refusé. "On est dans une situation où, s’il avait été introduit avant les inondations, le permis aurait été clairement accordé, Fanny Crosset, l’échevine chargée de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire. Peut-être pas en l’état exactement, mais il aurait pu être délivré. Mais les inondations ont changé la donne. On se pose d’autres questions désormais".

En juillet dernier, le ruisseau était sorti de son lit. Il y a eu plus d’un mètre d’eau et près de 200 riverains sinistrés par les inondations.