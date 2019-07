Liège: un voleur se faufile dans une Audi avant que son propriétaire ne la ferme... et se retrouve coincé

Deux personnes ont été arrêtées pour un vol dans une voiture stationnée quai Churchill ce vendredi soir vers 18h30, a indiqué le parquet de Liège. Aidé par son complice, l'un des suspects a réussi à se faufiler dans une Audi, par la portière arrière, juste avant que le conducteur ne ferme sa voiture.



Un des voleurs en a profité pour dérober 1.000 euros, un GSM, deux paquets de cigarettes et une paire de chaussure. L'homme s'est alors retrouvé enfermé dans la voiture à cause du verrouillage central du véhicule. Il a ensuite brisé une vitre arrière pour s'échapper avec le deuxième suspect. Nés en 1991 et 1999, les deux hommes ont été interceptés par la police aux alentours du pont Albert 1er.



Pour leur défense, les suspects ont expliqué que la vitre était déjà cassée lorsqu'ils sont arrivés à hauteur de la voiture. Une version réfutée par un témoin de la scène ayant prévenu la police. Le butin, quant à lui, a été restitué à son propriétaire. Le dossier devrait être mis à l'instruction.