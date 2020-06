Tragique accident à Hamoir: deux jeunes de 17 et 20 ans ont perdu la vie

Deux jeunes ont perdu la vie dans un accident de circulation dans la nuit de lundi à mardi sur le quai de l'Ourthe à Comblain-la-Tour, dans la commune de Hamoir (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco.



Aux alentours de 03h30, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et percuté la façade d'une habitation. Alors que l'on parlait initialement de quatre occupants, le bourgmestre de Hamoir, Patrick Lecerf, a précisé que six personnes se trouvaient dans le véhicule au moment du choc: "Six jeunes de 17 à 22 ans de la commune étaient présents dans la voiture. C'est un terrible drame qui plonge tous les habitants dans la douleur, car tout le monde connaissait les victimes".

Les deux jeunes décédés étaient âgés de 17 et 20 ans. Patrick Lecerf s'est rendu sur place et a constaté la violence de l'impact. Les circonstances précises de l'accident restent quant à elles à déterminer: "Il semblerait que la voiture ait dérapé et que les deux victimes se trouvaient à l'arrière du véhicule. Mais, l'enquête devra confirmer ces premières constatations". Les quatre autres occupants ont également été blessés et emmenés à l'hôpital. Deux d'entre eux ont été sévèrement touchés. Mardi en début de journée, le parquet de Liège a indiqué ne pas avoir d'information à communiquer sur les faits.