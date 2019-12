Une vingtaine de véhicules incendiés en région liégeoise en deux semaines: la nuit dernière a encore été agitée

La nuit de dimanche à lundi, trois véhicules ont à nouveau été en proie aux flammes dans la région de Liège, ont indiqué lundi les pompiers de Liège.

Les services de secours sont intervenus une première fois pour l'incendie d'une voiture, rue de l'Évêché, à Liège, vers 1h00. Vers 3h20, ils se sont rendus rue derrière les Rhieux à Herstal, où une deuxième voiture était en feu. Enfin, vers 7h20, une troisième voiture brûlait rue Chera à Herstal.

Les faits se répètent

Depuis plus de deux semaines, des incendies criminels de véhicules frappent Liège et ses environs. On en compte à présent une vingtaine. Une enquête est en cours mais aucun auteur n'a encore été identifié. De plus, les images de vidéosurveillance ne sont pas toujours exploitables.

Le modus operandi change également d'un sinistre à l'autre. Établir un lien entre les différents incendies n'est donc pas aisé.

Lundi, le parquet de Liège confirme que l'enquête n'a pas évolué depuis la fin de la semaine dernière.