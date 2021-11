A Namur, au pied de la Citadelle, devant le Parlement wallon, le site de la Confluence était en travaux depuis six ans. Il entre désormais dans sa phase de finalisation avec la plantation de 30 arbres, 112 arbustes et plus de 1000 graminées et plantes vivaces. "C'est la phase ultime qui permet d'égayer la place mais aussi de nous permettre d'avoir cette nature et ce retour à la biodiversité sur ce site, longtemps occupé par un parking en plein air", explique Charlotte Mouget, échevine de l'environnement à Namur. Les arbres ont déjà été amenés sur place.

En tout, 90% de plantes et arbustes viennent de nos régions. "On retrouvera presque 90 % de plantes indigènes. On a aussi opéré des choix pour que les plantes puissent être mellifères, c'est-à-dire pouvoir fournir de la nourriture à la biodiversité qui va prendre place sur ce site ici", ajoute l'échevine de l'environnement. Le projet global a été étudié pour que le site reste vert tout au long de l'année. Il a aussi été réfléchi en parfaite adéquation avec la Citadelle.