Ethan, ado violemment agressé à Namur: jusqu'à 10 ans requis contre les agresseurs

Le parquet de Namur a requis jeudi des peines de 10, 8 et 7 ans à l'encontre de 3 jeunes majeurs accusés d'extorsion et de coups et blessures.

Le 11 octobre 2021 à Namur, pour un motif culturel, les 3 prévenus, accompagnés de 2 mineurs, ont dérobé le smartphone d'un mineur de 15 ans. Ils ont ensuite emmené celui-ci à la citadelle de Namur avant de lui porter une cinquantaine de coups de pied, de poing, de coude et de genou, sur tout le corps. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Le premier prévenu reconnaît les faits. Le second reconnaît avoir été présent, mais affirme avoir voulu séparer le principal auteur et la victime, il dit regretter de ne pas avoir mis fin à la scène. Le dernier prévenu affirme n'être arrivé sur place qu'après la scène de coups.

Jugement le 5 septembre

L'avocat des parents de la victime, constitués parties civiles, réclame 1.500 euros à titre provisionnel et demande la réalisation d'une expertise, le jeune souffrant d'une incapacité de plus de 4 mois. Le conseil du premier prévenu, contre qui 10 ans sont requis, demande l'acquittement pour la prévention d'extorsion et plaide une peine de probation autonome pour celle de coups et blessures. L'avocat du second, contre qui le parquet requiert 7 ans de prison, plaide l'acquittement pour les deux préventions. 8 ans sont requis contre le dernier intervenant, son avocat plaide une peine assortie d'un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Jugement le 5 septembre.



RAPPEL DES FAITS

Le 19 octobre dernier, les mandats d'arrêt de deux individus ont été prolongés pour un mois à la suite de l'agression violente d'un adolescent survenue la semaine dernière à Namur, avait indiqué le parquet namurois.

Les faits se sont déroulés lundi en fin de journée avenue Jean 1er, sur le site de la Citadelle. La victime a notamment reçu de nombreux coups au visage et a dû être hospitalisée. Le conflit serait né à la suite d'une relation amoureuse selon plusieurs médias.

Quatre suspects ont été interpellés, dont un mineur. Ils sont accusés d'extorsion ainsi que coups et blessures avec préméditation. D'autres mineurs seraient également impliqués, mais le parquet ne souhaite pas encore communiquer plus d'informations à ce stade.