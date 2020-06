Le nouveau pôle culturel d'Andenne, le Phare, ouvre ses portes ce mercredi

Le nouveau pôle culturel d'Andenne, le Phare, accueille ses premiers visiteurs aujourd'hui. Il abrite la bibliothèque communale et l'office de tourisme. Ce sont d'ailleurs les deux seules structures accessibles au public aujourd'hui à cause du Covid 19.

Un deuxième phase d'ouverture est prévue pour les étages du bâtiment.



"Les autres étages sont ceux qui rassemblent deux musées, le musée du centre archéologique Scladina et celui du musée de la céramique, explique Thomas Kempeneers, directeur du Phare. Leurs collections ont été rassemblées pour créer une nouvelle entité, d'une certaine manière, qui est le fruit de leur collaboration. Et cette entité c'est l'espace muséal d'Andenne. Dans cet espace, on va retrouver la fleur de leur collection selon une scénographie tout à fait originale et interactive".

Des collections à retrouver dès le 15 juillet.