Marielle et des habitants de Rochefort livrent gratuitement des repas pour aider les restaurants: "J'ai eu cette idée vendredi, en 24h c'était lancé"

Marielle, Louise et trois autres habitants de Rochefort ont décidé de soutenir le secteur en difficulté. Durant 1 mois, ils iront livrer gratuitement des repas préparés pour aider les restaurants.

Il y a quelques mois, deux habitantes de Rochefort nous présentaient leur boîte à tissu, une initiative citoyenne pour fabriquer et distribuer des masques à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, Marielle et sa complice ont décidé de poursuivre sur leur lancée pour soutenir cette fois un secteur en grande difficulté.



"Vendredi soir, après le Comité de concertation, j’ai eu cette idée-là. Je me suis dit pourquoi est-ce qu’on n'aiderait pas l’Horeca. J’ai appelé Louise, car c’est avec elle qu’on a créé la boite à tissu. En 24h c’était lancé", a expliqué Marielle Bovy, habitante de Rochefort.



Avec 3 autres Rochefortois, elles livrent gratuitement des repas concoctés par 3 restaurants de la ville. Cette action de solidarité pourrait encore s'étendre. Elle durera au moins 1 mois.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 27 octobre ?