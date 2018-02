Une vis de 8 mètres de long installée au château de Freÿr à Hastière

Une vis de 8 mètres de long et pesant 2 tonnes a été installée mercredi matin au sein des équipements techniques de la nouvelle chaudière à plaquettes du Château de Freÿr (Hastière). Le remplacement de la chaudière s'inscrit dans la cadre du projet "Château Zéro Emission" qui vise à réduire l'empreinte environnementale du domaine.

L'opération a nécessité l'intervention d'une grue de 60 tonnes. "La vis a été amenée par le toit du bâtiment qui abrite la chaudière", a expliqué Cathy Verbyst de la Fondation Roi Baudouin.Cette vis servira à acheminer des plaquettes (copeaux de bois) au silo situé à proximité de la nouvelle chaudière d'une puissance de 500 kw qui remplace les anciennes chaudières à mazout. "C'est 20 fois la puissance d'une chaudière de maison. Cette nouvelle chaudière permettra de chauffer la totalité du château qui fait 4.000 mètres carrés. Le circuit-court sera privilégié car le bois utilisé proviendra de l'entretien et de la valorisation des bois du domaine. Un filtre à particules sera également installé pour réduire les émissions."Le remplacement de la chaudière et l'installation de cette vis hors-norme s'inscrit dans le cadre du projet "Château Zéro Emission", lancé par l'ASBL Domaine de Freÿr. Il est soutenu et financé par le Fond Laubespin Lagarde, qui est géré par la Fondation Roi Baudouin. "Ce projet vise à diminuer l'empreinte environnementale du château et des jardins en travaillant sur deux aspects, à savoir la consommation énergétique liée au chauffage et le traitement des effluents des égouts", a conclu Cathy Verbyst.