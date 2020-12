Voleur, violeur et violent, peu importe la compagne, il continue de frapper: 30 mois de prison

Une peine de trente mois de prison assortie d'un sursis probatoire de cinq ans a été prononcée, mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme poursuivi pour des violences conjugales commises entre 2016 et 2019 sur trois compagnes différentes à Dinant et Verviers.

Le premier fait a eu lieu alors que le couple était chez des amis. Le prévenu a giflé et menacé sa compagne avec un couteau car elle avait refusé de sortir acheter une bouteille de whisky. L'intervention des amis du couple a été nécessaire ce soir-là. D'autres scènes de violences ont été commises sur deux autres compagnes. "L'une d'elles dit qu'il l'étranglait régulièrement et lui cognait la tête contre les portes ou les tables. Idem pour l'autre avec qui il est resté deux mois. Il lui laissait des messages de mort, écrits et vocaux", précisait le parquet de Namur. Après s'être séparé de cette dernière compagne, l'homme s'est remis en couple avec une ex. "Qui est tombée enceinte. Il l'a giflée", précise-t-on. Le prévenu se trouvait en état de récidive légale puisqu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises en correctionnelle pour des faits de vol avec effraction et violence, viol, attentat à la pudeur, dégradation, ...