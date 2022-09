Dennis croit apercevoir Jupiter dans le ciel belge: comment faire pour différencier les astres visibles et quand les voir?

Parfois même sans le savoir, il n’est pas rare de pouvoir apercevoir des astres autres que de simples étoiles dans notre ciel, la nuit tombée. Dennis regardait il y a quelques jours le ciel dégagé de la nuit bruxelloise et se demandait si l’astre qu’il apercevait était la très lointaine planète Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, tout de même située à 628 millions de kilomètres de la Terre.

"Il est difficile d’affirmer avec certitude si c’était Jupiter, car la photo n’est pas d’une qualité extraordinaire, mais c’est possible", explique le Dr. Lê Binh San Pham de l’Observatoire royal de Belgique. "Cette nuit-là, trois planètes étaient visibles dans le ciel : Mars, Jupiter et Saturne".

Si Dennis avait pris une photo du ciel avant 21 heures, il aurait cependant été exclu que cela soit Saturne, qui se lève après cette heure. Et s’il avait pris la photo avant minuit, ça n’aurait pas pu être Mars, qui elle, se lève encore plus tardivement.

Selon leurs positions par rapport à la Terre et au Soleil, les planètes Mars, Jupiter et Saturne peuvent même être visibles après le coucher du Soleil, avant le coucher du Soleil ou durant la plus grande partie de la nuit.

5 planètes visibles à l’œil nu en fonction des périodes

Dépendant des périodes de l’année et des heures de la nuit, les 5 planètes les plus proches de la Terre, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont visibles à l’œil nu. Les deux autres planètes du système solaire, Uranus et Neptune, sont hors de portée.

Si Mars, Jupiter et Saturne sont visibles toute la nuit, ça n’est pas le cas de Mercure et Vénus : plus proches du soleil que la Terre, il est donc impossible pour ces planètes de se trouver derrière la Terre, par rapport au soleil.

Ci-dessous, vous pourrez apercevoir le calendrier de l’Observatoire concernant les dates de visibilité des planètes dans notre ciel. Attention, ce tableau reprend bien les mois de l’année 2022. La visibilité varie d’année en année.



(c) Observatoire royal de Belgique

Comment les distinguer, en tant que non-initié ?

Si l’on sait désormais quand les voir, encore faut-il savoir les distinguer. "Une chose pas aisée pour un œil non-initié", précise le Dr. Lê Binh San Pham. "De loin, les planètes visibles apparaissent comme des étoiles dans le ciel, bien qu’elles ne scintillent pas". De plus, leurs positions bougent par rapport aux étoiles, étant donné que ces planètes tournent autour du soleil, contrairement aux étoiles qui, elles, ne bougent pas.

Quelques trucs tout de même pour tenter de les identifier : tout d’abord Vénus, que certains appellent 'l’étoile du berger'. Elle est bien plus brillante que les autres, tout juste suivie par Jupiter, deuxième planète la plus visible. En ce qui concerne Mars, elle se distingue par son éclat rougeoyant, dû à la couleur de son sol, bien que pas toujours visible, particulièrement quand la planète est plus éloignée par rapport au soleil.