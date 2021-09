L'école maternelle Joli-Bois ferme après des cas Covid à Woluwe-Saint-Pierre: "Plus assez de personnel", invoque la commune

L'école communale maternelle Joli-Bois à Woluwe-Saint-Pierre a fermé ses portes jusqu'à lundi prochain à cause de contaminations Covid. Les parents doivent donc garder leurs enfants à la maison, car ni les cours ni la garde ne sont assurés. Une maman ne comprend pas "comment avec les vaccins mis en place", on prend encore une décision aussi radicale que celle de fermer toute une école. "D’abord une classe, maintenant c’est carrément toute l’école maternelle, je n’arrive pas à comprendre", écrit-elle via le bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris, la fermeture n'a pas été ordonnée par les autorités sanitaires. C'est l'école qui a pris l'initiative. Il s'agit donc d'une fermeture "administrative" et non "sanitaire". En cause, le manque de personnel après plusieurs infections. "L’école a dû fermer car deux adultes ont été testés positifs après la journée pédagogique. La distanciation sociale n’a manifestement pas été respectée. L’établissement est fermé administrativement. Tout le monde doit se faire tester. C’est une mesure de précaution. Il n’y a pas assez de personnel pour encadrer les élèves. La réouverture est prévue lundi prochain", a expliqué la commune.