Grâce à des caméras, Bruno a des images de l'individu qui a vandalisé sa voiture: "Je n'ai pas d'ennemis, mais nous sommes inquiets" (vidéo)

Bruno (prénom d’emprunt afin de garantir l’anonymat), originaire de la région de Jemappes, n’a pas passé le meilleur début de semaine de sa vie. Lundi matin, alors qu’il comptait simplement prendre son véhicule, il s’est aperçu avec stupeur qu’un individu s’est amusé à rayer la voiture et, à l’aide de sa bombe de peinture, à y dessiner quelques graffitis sur le capot et sur les portières.

L’histoire s’arrête là, pourrait-on penser. Impossible de retrouver l’artiste en herbe, surtout quand il a profité de la nuit pour pouvoir accomplir son méfait. Eh bien, pas tout à fait… Grâce à des caméras situées à l’intérieur de son véhicule, Bruno a pu voir l’individu en train d’accomplir ses prouesses, bien caché sous un bonnet et un cache-cou.







Bruno a alors appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour prévenir d’autres éventuelles victimes, et pour pouvoir tenter de retrouver l’auteur des faits. "Grâce à ces caméras, il est probable qu'on arrive à identifier le vandale. J’ai pris des captures d’écran de la vidéo que j’avais à disposition et j’ai posté un appel à témoins sur Facebook", explique-t-il. "J’ai également porté plainte auprès de la police, un PV a été rédigé, mais malheureusement je ne pense pas que cela aboutira à quelque chose. Les agents m’ont prévenu qu’en cas de dégâts matériel, en général, ça ne va pas beaucoup plus loin…"

"Je n’ai pas d’ennemis"

Malgré la vidéo, pas moyen pour Bruno de savoir qui est cette personne au bonnet : il ne la connait pas. "Je n’ai pas d’ennemi, je ne me suis jamais fâché avec personne. Je viens d’avoir un enfant, je vis une petite vie tranquille, je ne sais vraiment pas qui cela peut être. Ma femme est tout de même inquiète, on se demande si cela peut se reproduire et si cette personne a finalement un problème avec notre famille."

Si l’auteur a donc probablement choisi au hasard la voiture de Bruno, ce dernier souhaite que cette vidéo puisse alerter d’autres personnes à bien faire attention. "Prouver qu’il y a moyen de filmer les vandales incitera peut-être à ne plus recommencer".

Que risque l’auteur des faits ?

Si l’individu est retrouvé et jugé pour ce qu’il a fait, il devra sortir son portefeuille. "S'il est retrouvé, l’auteur pourrait risquer une amende administrative pouvant comprendre le montant de la réparation du véhicule, ajouté d’une amende proportionnelle entre 300 et 3.000 euros. Il n’y aura cependant pas de poursuites judiciaires", explique l’avocat Antoine Clerbaux, contacté par la rédaction.

Pour l’instant l'auteur est toujours en fuite mais Bruno nous a assuré que son assurance prenait en charge toutes les réparations nécessaires. Malgré tout, grâce à la vidéo, il espère pouvoir retrouver l’individu et qu'il soit puni à hauteur de ce qu'il a fait.