Le Woluwéen est resté vigilant face à des démarcheurs qui affirmaient travailler pour Engie.

Roland ne s'est pas laissé prendre par ce qui était sans doute une tentative d'arnaque. Des personnes prétendant travailler pour le compte d'Engie l'ont contacté soi-disant dans le but d'examiner ses factures. Méfiant, cet habitant de Woluwe-Saint-Lambert leur a refusé l'entrée de son domicile. "J'ai téléphoné à Engie qui m'a conseillé de ne pas ouvrir parce qu'il s'agissait probablement d'une arnaque", écrit-il via le bouton orange Alertez-nous.

Les fournisseurs d'énergie voient régulièrement le nom de leur entreprise utilisé dans le cadre d'arnaques diverses, aux scénarios souvent assez élaborés. Les personnes âgées en sont des cibles privilégiées. Mais dans l'après-midi du 26 octobre, lorsqu'une femme assurant travailler pour le compte d'Engie a téléphoné à Roland, elle a eu affaire à un homme bien au fait de cette criminalité sournoise.



Une démarche inhabituelle qui lui a mis la puce à l'oreille

À 72 ans, Roland se présente avec humour comme "un vieux modèle, mais qui fonctionne encore bien". Il a d'abord été alerté par le numéro de portable qui s'est affiché sur son téléphone : "Une société, en général, téléphone d'un fixe", note-t-il. Au bout du fil, une certaine "madame Devaux" s'est présentée comme une employée de la société W Production, mandatée par Engie. Elle lui a annoncé qu'une personne se présenterait chez lui bientôt pour "voir ses dossiers". Une démarche qui a éveillé sa méfiance : "Je suis chez Engie depuis des années et ils ne procèdent pas comme ça", explique-t-il.



Roland a téléphoné à Engie avant la venue de la deuxième personne

Suspicieux, Roland a interrogé son interlocutrice quant au montant de sa facture. "Elle disait savoir ce que je payais mais n'a pas pu me le dire", a-t-il constaté. Roland n'a pas refusé pour autant la venue de la deuxième personne qui était annoncée. "Si elle est dans les parages elle peut passer", a-t-il indiqué. Sauf qu'entre le moment de ce coup de téléphone et l'arrivée de la 2e personne à son domicile, Roland a pris soin de téléphoner à Engie pour en savoir plus sur ces démarcheurs. "Je leur ai demandé 'est-ce que vous connaissez cette société ? Ils m'ont dit 'absolument pas, ne laissez certainement pas rentrer ces gens chez vous'", raconte-t-il.



Une femme qui tenait absolument à voir ses factures

Une demi-heure plus tard, une femme s'est présentée au domicile de Roland, soi-disant pour le compte d'Engie. Roland a ouvert la porte de son garage mais a directement refusé de la faire entrer. "Juste pour voir vos factures. Je viens spécialement de Welkenraedt pour vous", a-t-elle insisté, en vain. "Il y a une demi heure que votre patronne m'a téléphoné et vous êtes déjà là, c'est quand même rapide...", a fait remarquer Roland. Ce dernier a refusé de montrer ses factures et a coupé court à l'entrevue. "C'était un peu bizarre..., songe Roland. Est-ce que c'était juste pour pouvoir s'incruster chez moi ?"



Engie ne travaille pas avec cette société

Anne-Sophie Hugé, porte-parole d'Engie, juge que Roland a eu "un bon feeling". "Si la personne s'est présentée comme agissant au nom d'Engie, c'est effectivement une arnaque", dit-elle. En effet, après vérification, la société W Production n'est pas un partenaire d'Engie. En outre, les personnes qui font du porte porte pour Engie ne vont pas chez leurs propres clients. "Les agents disposent d'une liste dans lesquelles les clients sont repris et les clients ne sont pas contactés", explique Anne-Sophie Hugé.

Conseils de la Direction générale Sécurité et Prévention pour éviter le vol à ruse :

- Ne laissez pas apparaître sur la sonnette que vous vivez seul(e) (par exemple: veuve X).

- Mentionnez uniquement votre nom de famille.

- Il est recommandé tout d'abord d'installer une chaîne à la porte. Il s'agit d'un premier obstacle pour les voleurs et cela permet à l'occupant de l'habitation de parler de manière relativement sûre avec une personne qui se présente à la porte.

- Méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leur marchandise à l'entrée de votre porte (tapis, draperie, ...). Ce subterfuge est souvent utilisé pour camoufler la perpétration d'un vol.

- Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte et demandent quelque chose à boire ou à manger. Ne les laissez surtout pas entrer chez vous.

- Exigez la carte de service de votre visiteur (s'il ne la montre pas automatiquement). N'hésitez pas à lui demander de la glisser sous la porte. S'il n'a pas de carte de service, refusez toujours l'accès.

- Gardez le numéro de téléphone de la police locale près de votre téléphone. Quand quelqu'un sonne à votre porte et prétend être de la police, téléphonez à la police et demandez si le nom donné par l'agent en question existe et si cet agent est de service.

- Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que vous donne l'agent. Il peut s'agir du numéro d'un complice.

