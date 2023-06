Alain MARON, Ecolo, Ministre bruxellois de l'Environnement, de l'Energie et de la Transition climatique - L’invité RTL Info de 7h50

L’invité de la rédaction ce mercredi, à 7h50 sur BEL RTL, sera Alain MARON, Ecolo, Ministre bruxellois de l'Environnement, de l'Energie et de la Transition climatique. Il est aussi en ce moment président de la commission nationale Climat qui tente de déterminer (avec les autres ministres du climat régions et fédéral) une position commune de la Belgique en matière d’ambitions climatiques. Il répondra aux questions de Fred Delfosse Nous évoquerons avec lui notamment le blocage au sein de la commission nationale climat et les critiques formulées à l’encontre de la Flandre sur ce dossier.