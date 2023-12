3 questions à Belinda Demattia

Boire ou conduire ? 8 conducteurs sur 10 en Wallonie n’arrivent pas à choisir. Résultat d'une enquête de l'agence wallonne pour la sécurité routière. 1000 personnes interrogées Nouvelle camapgne de sensibilisation contre l'alcool au volant le long des routes et autoroutes. 1 Wallon sur 3 (32%) se sent capable de conduire en étant « un peu ivre » après une fête. Le conseil de l'agence : avoir toujours dans votre voiture un éthylotest. On en trouve le commerce. 20.000 éthylotests seront distribués sur les marchés de Noël les samedis 9 et 16 décembre.