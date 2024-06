Agressé par un militant du Vlaams Belang, Christophe Deborsu raconte ce qu’il s’est passé

Avec 24 sièges (-1), la N-VA resterait le premier groupe parlementaire à la Chambre, devant le MR (22 sièges, +8), selon la première projection publiée dimanche soir vers 22h00 sur le site du SPF intérieur. Le Vlaams Belang serait troisième et ne progresserait que de deux sièges (20). La plus forte avancée serait enregistrée par les Engagés avec un gain de 10 sièges (15). Suivent le PTB-PVDA (14 sièges, +2), le PS (13, -7), Vooruit (12, +3), le CD&V (12, stable), l'Open Vld (7, -5), Groen (6, -2), Ecolo (4, -9) et DéFI (1, -1).