Georges-Louis Bouchez a-t-il raison de comparer le PTB avec le Vlaams Belang ?

Fou de rage, le président du MR a fustigé l’alliance entre le PS et le PTB, dénonçant un rapprochement qu’il juge particulièrement dangereux : "Si la N-VA s’alliait avec le Vlaams Belang, ce serait un scandale. Pour moi, c’est tout aussi scandaleux que le PS s’allie avec le PTB, surtout dans une grande ville wallonne." Une déclaration qui suggère que Georges-Louis Bouchez place le PTB et le Vlaams Belang sur un pied d'égalité, les renvoyant dos à dos pour leurs orientations idéologiques dites "extrêmes". Ce qui soulève une question : Georges-Louis Bouchez a-t-il raison de mettre le PTB et le Vlaams Belang au même niveau ?

L'extrémisme selon la science politique

Comme le rappelle François Debras, politologue à l'ULiège et l'HELMo, il est nécessaire de s'appuyer sur la science politique pour définir l’extrême droite. "Il y a trois critères qui permettent de définir une idéologie, un discours, une personnalité ou un parti d'extrême droite : l'inégalitarisme, le nationalisme et le sécuritarisme", explique-t-il. Selon ces critères, le Vlaams Belang appartient clairement à cette catégorie : "Nous retrouvons à la fois dans les discours actuels de ses représentants, dans ses programmes, dans son histoire, cet inégalitarisme, ce nationalisme et ce sécuritarisme."

L’idéologie de l'extrême droite, ajoute-t-il, repose également sur une vision essentialiste des individus et exclusive de la société : "Les discours d'extrême droite enferment les individus dans leur identité, dans leur culture, dans leur religion, qui deviennent une seconde nature pour elles et eux et dont il serait impossible de s'extraire." Pour le spécialiste, ce type de discours et de positionnement n’a pas d'équivalent dans le cas de l'extrême gauche, qui base ses distinctions davantage sur "la condition sociale et économique actuelle, plutôt que sur des critères innés, de naissance et présentés comme naturels à l'extrême droite."

À lire aussi Et maintenant, les pleins pouvoirs pour Donald Trump?

On peut néanmoins observer des points communs entre l'extrême gauche et l'extrême droite, notamment dans "leur rejet du consensus, leur appel à l’action directe et leurs discours polarisants. Tous deux jouent sur la colère et créent une opposition "nous" contre "eux"." En revanche, les idéaux de société qu’ils défendent sont profondément différents. "Là où l'extrême droite prône l’inégalitarisme, le nationalisme et le sécuritarisme, l'extrême gauche, elle, met l’accent sur l'anticapitalisme et l'égalitarisme, visant une société fondée sur l'égalité entre individus."