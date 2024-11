Un homme décède d'un arrêt cardiaque sur le parking du CHU de Mont-Godinne: pourquoi l'hôpital n'est-il pas intervenu?

Un homme a la vie mardi, un décès encore plus interpellant quand on sait qu'à l'origine le malaise a eu lieu... sur le parking de l'hôpital de Mont-Godinne, près de Dinant. Personne de l'hôpital n'est intervenu. Une ambulance envoyée par le 112 est arrivée trop tard. L'hôpital aurait-il dû intervenir ? Ce n'est pas si simple.

Ce lieu fait partie de la voie publique, c'est donc le 112 qui coordonne les moyens mobilisés. "On va déterminer un niveau de gravité et envoyer les moyens adéquats. Ça peut être une ambulance ou un SMUR, une ambulance et un SMUR... Ça dépend vraiment des éléments d'information qui vont être recueillis par l'opérateur ou l'opératrice lors de l'appel reçu.", nous explique Damine Dermaux, porte-parole de la sécurité civile au SPF Intérieur.

Le 112 prévenu, le SMUR pas déclenché

À deux reprises pourtant, le 112 est averti que l'état de la personne se dégrade, mais ne déclenche pas le SMUR. Pour l'hôpital, il est compliqué de prendre une initiative : "Si on le faisait sans les prévenir, le risque alors, est d'être appelé pour une autre intervention et ne pas pouvoir assurer cette intervention et alors de compromettre une autre intervention. On n'avait aucune notion de la gravité. Ici, évidemment, l'histoire nous montre que c'était grave, mais on aurait été bloqué pour un problème banal et ne pas pouvoir intervenir sur un gros accident de roulage, un arrêt cardiaque à l'extérieur, ça, ça pose problème.", s'explique le coordinateur des services d'urgence de l'hôpital, Frédéric Feye.

Ça n'en reste pas moins étonnant. À proximité, des centaines de soignants maîtrisent les gestes de premier secours et aucun d'entre eux n'a pu se déplacer. Dans cette situation, la procédure peut-elle laisser place au bon sens ? "Le personnel médical, ils prennent en charge des patients, ils ne peuvent pas laisser tomber les patients dont ils ont la charge pour aller à l'extérieur de l'hôpital.", répond Frédéric Feye.

Une ambulance venant d'Yvoir est finalement arrivée sur place, 11 minutes après le premier appel au 112. Le SMUR a été déclenché à ce moment-là et l'homme a été pris en charge par l'hôpital. "Ensuite, le patient a été reçu aux soins intensifs ici, au sein de l'institution. Il est décédé en fin de soirée", confirme Sandra Giunta, directrice générale du CHU.

Une zone d'ombre plane néanmoins au-dessus de ce genre de cas extrêmes. Le 112 confirme qu'il va falloir réunir les différents acteurs pour éclaircir cette affaire.