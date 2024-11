"Pas de drapeau communiste": à quoi ressemble Zelzate, seule commune avec le PTB dans une majorité ?

Partager:

Zelzate, une commune de Flandre Orientale, est dirigée depuis six ans par une coalition Vooruit-PTB. Malgré l'image du parti, la gestion locale se distingue par des actions concrètes sans virage idéologique radical. Réduction des impôts pour les citoyens, taxation des grandes entreprises et soutien au logement social sont parmi les mesures mises en place. Toutefois, malgré un bilan pragmatique, le PTB a perdu un tiers de ses voix lors des dernières élections.

Zelzate est une commune située en Flandre Orientale, avec une particularité notable : elle est dirigée par une coalition Vooruit (socialistes flamands) et le PTB. "Non, il n'y a pas de drapeau communiste devant la mairie. Nous avons seulement celui de l'Ukraine, par solidarité avec ce peuple", précise Steven De Vuyst, échevin sortant. Durant les six années de gestion du PTB, des actions concrètes ont été mises en place. "Par exemple, nous distribuons des serviettes hygiéniques gratuites dans les toilettes de la salle omnisport pour lutter contre la précarité menstruelle", ajoute-t-il. À lire aussi Le PS montois va-t-il finalement s'associer avec le PTB pour former la majorité? Une date butoir est fixée à demain Nous avons réduit les impôts des citoyens Le PTB est le deuxième parti d'une coalition menée par les socialistes de Vooruit à Zelzate. L'une de leurs réalisations les plus marquantes est la taxation des grandes entreprises présentes le long du canal. "D'un côté, nous avons réduit les impôts des citoyens. La taxe environnementale a été supprimée, et les indépendants paient 100 euros de moins d'impôt. De plus, nous avons neutralisé la taxe sur les déchets, mais pour compenser cela, nous avons fait contribuer les multinationales", poursuit De Vuyst. Ils compliquent la vie des entreprises

La fédération patronale flamande, Voka, a intenté une action en justice contre cette taxe imposée aux grandes entreprises. "Le parti communiste affirme qu'une seule partie des bénéfices est taxée. Mais, en Flandre, on dit que c'est comme cuire une grenouille. Quand l'eau devient trop chaude, la grenouille saute du pot et meurt. C'est pareil avec les entreprises à qui on complique la vie", explique Jan Geers de la Voka. Cependant, la plainte de Voka n'a pas abouti, et la taxe est bel et bien en place. "Cela représente une augmentation de 500 000 euros d'impôts pour l'ensemble des entreprises. C'est insignifiant comparé à leurs bénéfices, mais pour la commune, cela fait une grande différence. Le Voka craignait que ce soit un précédent et que d'autres communes nous imitent", précise De Vuyst. À lire aussi Une semaine après les élections, le PTB perd sa seule majorité dans le pays: "C'est incompréhensible" Un bilan plutôt positif Un bijoutier installé à Zelzate depuis 50 ans, comme de nombreux autres petits commerçants, a bénéficié des décisions du PTB. "Zelzate a toujours été à gauche, et le PTB est un parti de gauche, donc cela n'a pas changé grand-chose pour nous", explique-t-il. "Nous avons remarqué une légère baisse de nos impôts, mais toutes les communes font cela, donc l'impact n'a pas été très perceptible", nuance-t-il.