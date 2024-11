À seulement 20 ans et sans-papiers, Younes sauve 12 personnes dans l'incendie meurtrier d'Anderlecht

À 20 ans, Younès n'hésite pas un instant à grimper et à porter secours aux personnes prises au piège. "J'étais ici avec mes amis en train de fumer et on a entendu un grand boum. Puis le feu, un feu qui prenait beaucoup d'ampleur. On est monté au-dessus de la bâche verte grâce à une échelle pour atteindre les petites fenêtres et sortir les gens. Puis on a vu d'autres personnes encore plus haut qui ont dû sortir à cause de la fumée qui était très forte. On a donc mis l'échelle de l'autre côté. Puis j'ai grimpé pour sauver un homme sans entrer dans l'appartement."

Je vois quelqu'un pour m'aider à sortir

Malgré des brûlures aux mains au troisième degré, Younès a accompli un acte de bravoure et a pu sauver 12 personnes. Parmi elles, Mohamed, profondément reconnaissant. "La nuit dernière, je dormais. Je pense qu'il était une heure du matin. Et mon ami m'a appelé pour me dire du feu, du feu, du feu. Mon appartement est rempli de fumée. Je ne suis pas très bien. Je vais à la fenêtre et je vois quelqu'un pour m'aider à sortir."