"Arrêtons de dire que les franchisés sont des esclavagistes": pour le ministre David Clarinval, les syndicats instrumentalisent l'affaire Delhaize

David Clarinval était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture a notamment été interrogé sur le dossier Delhaize. Pour rappel, le groupe Delhaize a annoncé le 7 mars qu'il souhaitait franchiser l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis, le personnel de ces magasins s'y oppose. Dans les heures et jours qui avaient suivi cette annonce, la quasi-totalité des 128 magasins affiliés était en grève. Pour l'élu du Mouvement réformateur, les syndicats instrumentalisent l'affaire et caricaturent la position des franchisés.