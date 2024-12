Première mondiale: une chercheuse belge prouve l'efficacité d'une thérapie pour les bébés paralysés

Pendant plusieurs années, une chercheuse de l’UCLouvain en neurosciences et son équipe ont mené des études pour tenter de remédier aux conséquences de la paralysie cérébrale unilatérale (UCP) chez les bébés. Cette lésion au cerveau provoque une paralysie des mains et des pieds. Elle survient pendant la grossesse, au moment de l’accouchement ou dans les deux premières années de vie.

En Belgique, environ 250 à 300 bébés naissent chaque année avec cette paralysie cérébrale. Au niveau mondial, on recense 420.000 nouveaux cas par an dans le monde. Les causes sont multiples : une infection de la maman enceinte (par exemple toxoplasmose), AVC in utero ou dans les premiers jours de vie ou un traumatisme crânien dans les premières années de vie.