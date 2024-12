Procès du serveur accusé de viols et à l'origine du mouvement "Balance ton bar": pourquoi aucune peine n'a été requise à son encontre?

Le parquet estime que la victime n'était pas en mesure de donner son consentement en raison de son état d'ivresse, et le nouveau code pénal sexuel est clair: s'il n'y a pas de consentement, il y a viol. Les faits sont donc avérés. Mais attention: il faut faire la distinction entre une déclaration de culpabilité et une peine.

Et parce que l'affaire a été médiatisée notamment par la naissance du mouvement "Balance ton bar", qui boycotte les violences sexuelles dans les établissements bruxellois, dans le cadre de ce procès, la procureure a indiqué que le barman avait déjà subi une pression sociale énorme. Son nom et son adresse ont été effectivement diffusés sur les réseaux sociaux, tout comme l'endroit où il travaillait. Il aurait même été expulsé du restaurant qu'il fréquente. Le prévenu serait resté cloîtré chez lui pendant plusieurs mois. Pour le parquet, cette peine est suffisante.

Le parquet réclame une suspension du prononcé: c'est une mesure de faveur, qui n'exclut pas une éventuelle indemnisation de la victime.

Un étonnant argument?

Ce lynchage sur les réseaux sociaux serait donc l'argument du parquet. "Il est étonnant et il est ambigu", commente notre journaliste justice Dominique Demoulin. "Parce qu'à partir du moment où on augmente la suspension du prononcé, on pourrait croire qu'on banalise les faits. Or, il s'agit ici de faits de viol, donc c'est extrêmement préoccupant à l'heure de #MeToo". La justice n'a pas à s'embarrasser des réseaux sociaux, du bataille médiatique, c'est ce que nous ont dit plusieurs avocats."