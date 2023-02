Avis de recherche pour tentative et vols avec effraction à Eupen

A la requête du parquet d'Eupen, la police demande de diffuser l'avis suivant : Le 20 décembre 2022 entre 22h10 et 23h00, à Eupen, trois individus ont commis une tentative de vol et deux vols avec effraction dans des commerces situés dans la Gospertstraße.A un moment, les auteurs ont pu être filmés par les caméras de surveillance alors qu'ils tentaient de forcer l'ouverture d'une porte.L'enquête a révélé que les auteurs avaient pris le train depuis la gare de Guillemins à Liège pour se rendre à Eupen. Ils ont alors été filmés en déambulant à différents endroits dans la gare. Le 1er individu est de corpulence forte et a le visage rond. Il a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon de sport noir et d'une veste à capuche noire avec des empiècements orange. Il était en possession d'un petit sac à bandoulière gris clair.Le 2ème individu est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés et d'épais sourcils. Au moment des faits, il portait une veste noire à capuche,