Boucle du Hainaut, vers un enfouissement de la ligne? "Ça coûterait beaucoup plus cher et ce serait répercuté vraisemblablement sur les factures", estime Elio Di Rupo

Le gouvernement wallon a finalement validé les orientations relatives à la Boucle du Hainaut, cette liaison électrique à haute tension controversée. Pour rappel, le projet Boucle du Hainaut consiste en la réalisation d’une nouvelle liaison électrique aérienne d’un niveau de tension de 380 kV et d’une capacité de transport de 6 GW entre les postes d’Avelgem et de Courcelles. "La boucle du Hainaut menace nos enfants, notre santé, la faune et la flore. Notre maison ne vaudra plus rien", s'inquiète Nathalie sur les réseaux sociaux.