Carnet de campagne épisode 13 : une conférence sur le climat dans la ville du pétrole, la cuisine d’Alexander De Croo et les excuses de l’ambassadrice d’Israël à Bruxelles

Dans ce 13ème carnet de campagne, nous revenons sur l’ouverture de la COP 28 à Dubaï et les difficultés en Belgique pour s’aligner en matière de réductions des gaz à effet de serre. Il est également question de la sortie du livre d’Alexander De Croo, des excuses de l’Ambassadrice d’Israël à Bruxelles après avoir fait une comparaison hasardeuse avec Marc Dutroux. Et puis, la boulette de la semaine avec la projection du nom de Pierre-Yves Jeholet sur la façade de l’hôtel de ville de Verviers, à l’occasion d’un son et lumières.